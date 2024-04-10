Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbolcularından Ramazan Bayramı Mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızın ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un, Ramazan Bayramı mesajları" denildi.
Paylaşılan videoda Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı. - İSTANBUL
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Türkiye şampiyonlukları bulunan milli atlet Doğukan Kilcioğlu, uluslararası arenadaki ilk altın madalyasını Balkan Şampiyonası'nda kazanmayı hedefliyor. Antrenörüyle birlikte çalışmalarını sürdüren Kilcioğlu, Mayıs ayındaki deneme yarışları ve Balkan Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etmek istiyor. Uzun vadede hedeflerinin ise Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu belirten Kilcioğlu, her yıl performansını geliştirerek ilerlediğini ifade etti.
Altay, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'a 4-1 yenildiği maçta 1 gol atarak 4 maçlık gol hasretine son verdi. Altay, mali sıkıntılar ve transfer yasağı nedeniyle zor günler geçirirken, borçları ve şirketleşme iddiaları da gündemde.
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