Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbolcularından Ramazan Bayramı Mesajı

Atletizmde Türkiye Şampiyonu Doğukan Kilcioğlu, Balkan Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Türkiye şampiyonlukları bulunan milli atlet Doğukan Kilcioğlu, uluslararası arenadaki ilk altın madalyasını Balkan Şampiyonası'nda kazanmayı hedefliyor. Antrenörüyle birlikte çalışmalarını sürdüren Kilcioğlu, Mayıs ayındaki deneme yarışları ve Balkan Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etmek istiyor. Uzun vadede hedeflerinin ise Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu belirten Kilcioğlu, her yıl performansını geliştirerek ilerlediğini ifade etti.