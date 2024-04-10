Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbolcularından Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbolcularından Ramazan Bayramı Mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcuları, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Okan Buruk ve futbolculardan Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı.

10.04.2024 12:26  Güncelleme: 12:28
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızın ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un, Ramazan Bayramı mesajları" denildi.

Paylaşılan videoda Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbolcularından Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbolcularından Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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