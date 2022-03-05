Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı - Son Dakika
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Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı

05.03.2022 22:25
Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı

Konyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarıyla gündem oldu. Torrent, "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Bu meydan okumayı kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent çarpıcı açıklamalarda bulundu. 3 gün sonra Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona maçıyla ilgili konuşan Katalan hoca, Fatih Terim dönemine de göndermede bulundu.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"BARCELONA, AVRUPA'NIN EN İYİ BEŞ TAKIMINDAN BİRİ"

"20 dakika net bir şekilde akıllarda kalmıştı. Ben hayal kırıklığına uğradım. Sadece 2 gol yediğimiz için değil yapmamız gereken şeyleri hiç anlamamış gibi davranmamızdır. İki problemimiz vardı. 9 numara ve ön libero. Bunları çözünce düzelmeye başladık. Yarın (pazar) sabah 8'den itibaren Barcelona maçını düşüneceğiz. Barça maçına değil bu maça odaklanmıştık. Rakip bize herhangi bir şekilde sürpriz çıkaramayacak. Barcelona'nın ne yapacağını mükemmel şekilde biliyoruz. Birkaç kez tekrar ettim zaten, Barcelona şu anda Avrupa'nın en iyi 5 takımından biri. Kimse yanlış anlamasın, biz oraya mücadele etmeye çıkacağız. Kaybedeceğiz diye çıkmayacağız. Barcelona'ya karşı hazırlık yapıyorsak iyi hazırlanmalıyız. Yarın (pazar) sabah 8'den itibaren bunu yapacağız.

"SON PASLARDA EKSİKLİĞİMİZ OLDU"

İlk 25 dakika benim için hayal kırıklığıydı. Donuk başladık. Bu dakikalardan sonra dengeli bir maçtı. İki taraf için de çok az fırsat vardı. İkinci yarıda maç kontrolümüz altındaydı. Son paslarda bir eksikliğimiz oldu diyebilirim. Onların ceza sahasına yaklaştığımızda daha net olmamız lazım. İlk 20 dakikasında maçın Konyaspor kazanmayı hak ediyordu. Geri kalan 70 dakika için iki takım da dengeli bir maç oynadı.

"BU KADRO BANA KALDI"

Camp Nou'da ne yaşayacağımızı çok iyi biliyorum. 4 gün içerisinde hem maç var, hem de arada seyahat var. İnanın ki tüm antrenörler hata yapar. Bir karar alıyorsak bunun bir sebebi var. Sürekli açıklama yapmamız mümkün değil. 5 tane oyuncumuz var liste dışında. 23 oyuncumuz var kaleciler hariç sahada oynayabilecek. 1 tane Türk kaleci seçmem gerekiyor zorunlu. 18 oyuncumu listeye seçebiliyorum. Benim için haftanın en zor anı bazı oyuncuları listeye dahil etmediğim an. Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o. 28 tane oyuncu vardı geldiğimde. 23 değil.

"BURADA OLMAYI HAK EDEN BAZI OYUNCULAR OYNAMIYOR"

Kendimizi geliştirmemiz lazım. Sürekli şikayetçi olup olduğumuz yerde saymamız kabul edilemez. Bir sonraki adımı düşünmeliyiz. Bunu özellikle söylüyorum. Her hafta maçımız var. Her maçtan sonra bana bu neden oynuyor, bu neden oynamıyor diyorlar. 5 fazla oyuncum var. Sürekli değişmesi gerekiyor. Elbette yazık. Burada olmayı hak eden bazı oyuncular olamıyor. İlk önce fiziksel olarak uygun mu, oynayabilir mi, iyi idman yapıyor mu, rakip bu oyuncu için uygun mu diye düşünüp ona göre karar almak gerekiyor."

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