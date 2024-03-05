Galatasaray, Telekom Baskets Bonn\'u mağlup etti

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu dördüncü maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Manuel Mozzoni (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
Galatasaray Ekmas: Walden 6, Karahan Efeoğlu 2, Sadık Emir Kabaca 15, Halilovic 12, Dee Bost 4, Prepelic 20, Yeboah 9, Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer 7, McCormack 17, Göksenin Köksal 6
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Bonn: Blunt, Flagg 13, Griesel 10, Watson 19, Frey 5, Fobbs 8, Koch, Bulic, Pape, Kirkwood 11, Sengfelder 7, Kennedy 12
Başantrenör: Roel Moors
1. Periyot: 28-23 (Galatasaray lehine)
Devre: 50-43 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 72-56 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Safi Çimento'yu 43-38 mağlup etti. İlk yarıyı 21-18 önde tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ın ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı ve 15. maçında 14. galibiyetini elde etti.
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan tesis, Akyurtluların yanı sıra diğer ilçe vatandaşlarının da kullanabileceği bir görünüme kavuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Hatayspor, Başakşehir, Samsunspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği açıklandı. Ayrıca, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji ve Fatih Karagümrüklü Federico Ceccherini de disipline sevk edildi. Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'in de disipline gönderildiği açıklandı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise pas ve çift kale maç yaptı. Ahmed Hassan ve Yusuf Karagöz'ün doğum günü kutlandı.
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