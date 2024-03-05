Galatasaray, Telekom Baskets Bonn'u mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Telekom Baskets Bonn'u mağlup etti

Galatasaray, Telekom Baskets Bonn\'u mağlup etti

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu dördüncü maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti. Galatasaray, Sinan Erdem Salonu'nda oynanan maçta üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

05.03.2024 22:21  Güncelleme: 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu dördüncü maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Manuel Mozzoni (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Galatasaray Ekmas: Walden 6, Karahan Efeoğlu 2, Sadık Emir Kabaca 15, Halilovic 12, Dee Bost 4, Prepelic 20, Yeboah 9, Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer 7, McCormack 17, Göksenin Köksal 6

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Bonn: Blunt, Flagg 13, Griesel 10, Watson 19, Frey 5, Fobbs 8, Koch, Bulic, Pape, Kirkwood 11, Sengfelder 7, Kennedy 12

Başantrenör: Roel Moors

1. Periyot: 28-23 (Galatasaray lehine)

Devre: 50-43 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 72-56 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sinan Erdem, Galatasaray, Basketbol, Telekom, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Telekom Baskets Bonn'u mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu mağlup etti
    22:24 Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu mağlup etti

    Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Safi Çimento'yu 43-38 mağlup etti. İlk yarıyı 21-18 önde tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ın ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı ve 15. maçında 14. galibiyetini elde etti.

  • Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
    21:40 Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

    Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

  • Akyurt Belediyesi Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi İnşaatını Tamamladı
    21:17 Akyurt Belediyesi Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi İnşaatını Tamamladı

    Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan tesis, Akyurtluların yanı sıra diğer ilçe vatandaşlarının da kullanabileceği bir görünüme kavuştu.

  • TFF, 11 kulüp ve Beşiktaş Başkanı'nı PFDK'ye sevk etti
    21:05 TFF, 11 kulüp ve Beşiktaş Başkanı'nı PFDK'ye sevk etti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Hatayspor, Başakşehir, Samsunspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği açıklandı. Ayrıca, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji ve Fatih Karagümrüklü Federico Ceccherini de disipline sevk edildi. Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'in de disipline gönderildiği açıklandı.

  • Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
    20:57 Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

    Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise pas ve çift kale maç yaptı. Ahmed Hassan ve Yusuf Karagöz'ün doğum günü kutlandı.


21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek
21:23 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuştu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
20:07 Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
18:52 Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 22:46:01. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Telekom Baskets Bonn'u mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement