Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yenerek 3. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yenerek 3. Galibiyetini Aldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek gruptaki 3. galibiyetini elde etti.

08.11.2024 11:19
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GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında evinde ağırladığı İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 6'ncı dakikada Yunus Akgün, 32 ve 39'uncu dakikada Victor Osimhen kaydettiği gollerle yenmeyi başardı. Tottenham'ın golleri ise 18'inci dakikada Will Lankshear ile 69'uncu dakikada Dominic Solanke'den geldi. Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki 3'üncü galibiyetini elde ederek 10 puanla 3'üncü sıraya yerleşti. İngiliz ekip ise ilk mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.

Galatasaray'ın etkili oyunu ve galibiyeti ise İngiliz basınında geniş yer buldu. İngiliz gazetesi The Guardian karşılaşmayı sayfalarına taşırken "Victor Osimhen, Lankshear'ın gol attığı ve kırmızı kart gördüğü maçta Galatasaray'ı Tottenham'a karşı zafere taşıdı" başlığıyla verdiği haberde skorun bu kadar yakın olmasını sürpriz olarak niteledi.

"Sonsuz bir şans serisini değerlendirmiş olsalardı ev sahibi takımın lehine fark olurdu, Victor Osimhen hat-trick ve fark için yeterli olan fırsatları tepti" gibi değerlendirmelere yer veren Gazete, Tottenham için ise "Takımın yamalı yapısı, herhangi bir kontrol sağlayamamalarının sadece kısmen bir bahanesiydi" yorumunu yaptı.

The Sun ise maç haberini, "Postecoglou, Türk devinin Avrupa Ligi tablosunda zirveye çıkmasıyla birlikte çok değişen kadrosunun bedelini ödüyor" şeklinde yorumladı. Gazete, "Ange Postecoglou, Galatasaray'ın takımına ders dermesini izledi" yorumuyla İngiliz ekibini eleştirdi ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen için şu ifadelere yer verdi; "Nijeryalı santrfor, ilk yarıda iki gol attı ve Fraser Forster'ın yaptığı harika kurtarışlar olmasa toplamda altı gol atabilirdi"

İngiliz basınına yansıyan diğer dikkat çekici başlıklar ise şöyle oldu:

Mirror: "Victor Osimhen'in iki golüyle Tottenham savunması bir dizi hata yaparak sezonun ilk Avrupa Ligi yenilgisini tattı"

"Bu, palyaço gösterisinin tüm kaosunun yaşandığı bir maçtı ve Tottenham Hotspur için talihsiz olan, en büyük komediyi de onlar sergiledi."

The Telegraph:

"Galatasaray, Tottenham defansını küçük düşürdü"

"Galatasaray muhteşem bir çılgınlık sergiliyor, sürekli atak yapıyor, sürekli oyuncularını öne sürüyor, hatta ikinci yarının sonlarında oyunu bitirmeye çalışmaları gerekirken bile"

Daily Star:

"Tottenham'ın 19 yaşındaki harika çocuğu, Avrupa Ligi'nde kırmızı kart görmeden önce rüya gibi bir gol attı."

"Will Lankshear, Perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur formasıyla ilk büyük golünü attı ancak kırmızı kart görmesiyle hayali hızla bir kabusa dönüştü"

Kaynak: DHA

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