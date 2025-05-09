Galatasaray Trabzon\'a Gitti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç için kente geldi. Trabzon Havalimanı'na ulaşan Galatasaray için geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-kırmızılı takım polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. - TRABZON
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