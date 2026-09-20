Galatasaray, Trabzonspor\'a 4-0 yenilerek Buruk döneminin en farklı yenilgisini aldı

GALATASARAY, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan sarı-kırmızılı ekip, milli araya moralsiz girdi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4'üncü dakikada Mohamed Salah'ın golüyle öne geçti. 39'uncu dakikada Noah Saviolo'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran Trabzonspor, 44'üncü dakikada Mohamed Salah ile skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, 80'inci dakikada Mohamed Salah ile bir gol daha buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Öte yandan karşılaşmanın 72'nci dakikasında teknik direktör Okan Buruk ve 86'ncı dakikada ise Lesley Ugochukwu kırmızı kart gördü. Bu sezon ligde ilk kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, 13 puanda kalarak milli araya moralsiz girdi.

LİGDE 5 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de 5 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun son maçında, 17 Mayıs 2026 tarihinde 34'üncü haftada Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 5 karşılaşmada mağlubiyet almamıştı. Süper Lig'de Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ardından Erzurumspor FK'yı 4-0, Göztepe ve İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 ve Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Trabzonspor'a 4-0 yenildi.

TRABZONSPOR'A SON 11 RESMİ MAÇTA İKİNCİ KEZ MAĞLUP OLDU

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 11 resmi müsabakada ikinci yenilgisini yaşadı. İki ekip arasında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kapsayan son 11 randevuda sarı-kırmızılı ekip; 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, sahadan 2 kez de mağlup ayrıldı. Galatasaray, bu periyottaki ilk yenilgisini geçtiğimiz sezonun 28'inci haftasında, 4 Nisan 2026 tarihinde oynanan lig müsabakasında 2-1'lik skorla yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, son olarak deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olarak bu süreçteki ikinci yenilgisini aldı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda Karadeniz temsilcisinin filelerini 23 kez sarsarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

OKAN BURUK DÖNEMİNDE TRABZONSPOR'A KARŞI İKİNCİ YENİLGİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de Trabzonspor karşısında ikinci yenilgisini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Karadeniz ekibiyle ligde 9 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 5'inden galibiyetle ayrılırken, 2 mücadelede eşitlik bozulmadı, 2 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Okan Buruk idaresinde, bordo-mavililere karşı ilk yenilgisini geçtiğimiz sezon alan sarı-kırmızılı takım, son olarak rakibine 4-0 mağlup olarak bu süreçteki ikinci yenilgisini tattı.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDEKİ EN FARKLI MAĞLUBİYET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Süper Lig'deki en farklı mağlubiyetini yaşadı. Göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı takımı çalıştıran Buruk, ligde ilk kez sahadan 4 farklı yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde kalesinde son olarak geçen sezonun 32'nci haftasında 4 gol görmüştü. Galatasaray, 2 Mayıs 2026 tarihinde oynanan söz konusu mücadelede Samsunspor'a 4-2 mağlup olmuştu.