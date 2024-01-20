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Galatasaray, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
20.01.2024 - 14:47,
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Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, bugün yapılan idmanla hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ya oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Kaynak: DHA
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