Galatasaray, Trabzonspor'u Uzatma Dakikalarında Yendi

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Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u uzatmada bulduğu golle 4-3 yenerek zirvedeki puan farkını korudu.

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Özellikle sol kanadından gelişen ataklarda sıkıntı yaşayan Galatasaray, 17. dakikada Ozan Tufan'ın golüne engel olamayınca 1-1 eşitlik sağlandı. Sonrasında oyunun kontrolünü alan ev sahibi ekip, 29. dakikada Yunus Akgün'ün attığı şık golle yeniden üstünlük kurdu: 2-1. Kalan bölümde sarı-kırmızılılar Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ile net pozisyonlardan yararlanamasa da devre arasına önde girdi.

İkinci yarıya daha iyi giren taraf Karadeniz temsilcisi oldu. Bordo-mavili ekip, 51. dakikada Simon Banza, 55. dakikada ise Ozan Tufan'ın ayağından bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Galatasaray, rakibine Michy Batshuayi'nin 63. dakikada penaltıdan attığı golle cevap vererek skora bir kez daha denge getirdi: 3-3. Maçın geri kalan bölümünde girdiği birçok pozisyonda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemeyen Galatasaray, 90+8. dakikada Batshuayi'nin kafa golüyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 15. maçında 13. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 41'e çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Trabzonspor ise 5. kez mağlup olarak 16 puanda kaldı.

Son 19 resmi maçta yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Batshuayi son dakikada 3 puanı getirdi

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, attığı 2 golle maça damga vurdu.

Sezon başında takıma katılan 31 yaşındaki santrfor, 14'ü Süper Lig'de olmak üzere toplamda 23 resmi maçta forma giydi. Genellikle sonradan oyuna giren Batshuayi, Trabzonspor ağlarına gönderdiği 2 gol birden göndererek galibiyeti getiren futbolcu oldu.

Yıldız santrfor, Süper Lig'de 6, toplamda da 8 gole ulaştı.

Batshuayi, maçın ardından takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşarken taraftarın isteğiyle klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü başlattı.

Mertens ligde 4. kez ağları sarstı

Galatasaray'ın 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımla tüm lig maçlarında forma giyen tecrübeli futbolcu, 4. haftadaki Adana Demirspor, 5. haftadaki Çaykur Rizespor ve 6. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından Trabzonspor müsabakasında da fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde 4 gole ulaşan Mertens, toplamdaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren Belçikalı yıldız, 108. resmi müsabakada 24. golünü attı.

Yunus Akgün durdurulamıyor

Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Yunus Akgün, gollerine devam ediyor.

Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 5 gol kaydeden Yunus, Süper Lig'de ise 15. müsabakada 4. kez gol sevinci yaşadı.

Abdülkerim'in büyük hatası golle sonuçlandı

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, yaptığı büyük hatayla takımının gol yemesine neden oldu.

Müsabakanın 51. dakikasında Denis Draguş'un pasında sol kanatta ceza sahası yan çizgisi üzerine gelen top için Simon Banza ile mücadele eden Abdülkerim, meşin yuvarlak ile rakibinin arasına girdi. Topun auta çıkmasını bekleyen Abdülkerim'den sıyrılan Banza, meşin yuvarlağı son çizgi üzerinde kaptı. Ceza sahasına girip açısını düzelten bordo-mavili futbolcu, düzgün bir vuruşla ağları havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Abdülkerim, uzatmada takımını "ipten aldı"

Yaptığı hatayla takımının gol yemesine neden olan Abdülkerim Bardakcı, 90+1. dakikada ise çizgi üzerinde çıkardığı topla takımını maçta tuttu.

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Denis Draguş, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı. Rumen santrforun yaptığı vuruşta Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa son anda Abdülkerim dokundu. Gole giden topu kesen tecrübeli stoper, takımının yenik duruma düşmesini önledi.

Galatasaray VAR ile penaltı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Müsabakanın 59. dakikasında ceza sahası içinde Pedro Malheiro ile mücadele eden Dries Mertens yerde kaldı. Önce devam kararı veren hakem Kadir Sağlam, VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi. Sağlam, Malheiro'nun Mertens'in ayağına vurduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Sallai, Kayserispor maçında cezalı

Galatasaray'ın Macar hücum oyuncusu Roland Sallai, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Karşılaşmanın 65. dakikasında hakem Kadir Sağlam'ın sarı kart gösterdiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezonki 4. kartını gördü. Cezalı duruma düşen Sallai, ligin 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Jakobs, 5 maç sonra forma giydi

Senegalli sol bek Ismail Jakobs, 5 maç sonra sarı-kırmızılı formayı terletti.

Ligin 12. haftasında Samsunspor ile yaptığı müsabakada sakatlanan Jakobs, sonrasında Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada forma giyemedi. Hafta içinde sakatlığını atlatan 25 yaşındaki sol bek, mücadelenin 75. dakikasında Berkan Kutlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Yusuf Demir, Süper Lig'de 3 ay sonra sahada

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yusuf Demir, Süper Lig'de 90 gün sonra forma giydi.

Ligde son olarak 17 Eylül'de Gaziantep FK ile yapılan üçüncü hafta erteleme müsabakasında sarı-kırmızılı formayı terleten Yusuf, ardından yapılan 9 lig karşılaşmasında görev yapamadı.

Yusuf, bu süreçte sadece 3 Ekim'de oynanan RFS müsabakasında 4 dakika süre bulabildi.

Trabzonspor, son 7 maçta 5. kez yenildi

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, son 7 Süper Lig maçında 5. kez mağlup oldu.

Ligin 10. haftasındaki Göztepe maçıyla başlayan süreçte bordo-mavili ekip, 7 maça çıktı. Trabzonspor, sırasıyla Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a yenildi. 13. haftada Adana Demirspor'u mağlup eden Şenol Güneş'in öğrencileri, ardından Corendon Alanyaspor'a mağlup oldu. Bir hafta sonra Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzon temsilcisi, son olarak Galatasaray'a da mağlup olarak kötü gidişi durduramadı.

Ozan Tufan'ın 2 golü yetmedi

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın attığı 2 gol, puan için yeterli olmadı.

Sezon başından kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla 11. Süper Lig maçına çıktı. Müsabakanın 17. dakikasında ağları sarsan Ozan Tufan, Karadeniz temsilcisindeki ilk gol sevincini yaşadı. Ozan, 55. dakikada attığı golle takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

Banza, ligde 10. golünü attı

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu santrforu Simon Banza, Süper Lig'de 10 gole ulaştı.

Sezon başında Portekiz'in Braga takımından kiralanan Banza, Karadeniz temsilcisinde 12. Süper Lig maçına çıktı. 28 yaşındaki santrfor, Galatasaray karşısında skoru 2-2'ye getiren golü atarak ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.