Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı - Son Dakika
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Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı

19.07.2022 22:14

Galatasaray, Benfica'nın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic'in transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

GALATASARAY, ÇEKYA EKİBİ İLE BERABER KALDI

Öte yandan Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampın son günü Çekya ekibi Pardubice ile karşılaştı ve maçtan 0-0 berabere ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"KISA ZAMANDA KADROMUZU HAZIRLAYACAĞIZ"

Buruk, "4. maçımız oldu. Çok istediğimiz sonuçlar olmadı ama bu yükleme kampıydı. Önümüzde iki hazırlık maçı daha var. Bu süreçte bize katılacak arkadaşlarımız da olacak. Transferlerimiz devam edecek. Başkanımız ve yönetimimiz çok çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda kadromuzu hazırlayacağız. Transferde çok çalışıyoruz. Kamp boyunca antrenmanklar ve gece saatlerinde yüksek tempo ile çalıştık." dedi.

"SEFEROVİC KALİTELİ BİR OYUNCU"

Seferovic hakkında da konuşan Buruk, "Seferovic çok kaliteli ve yüksek seviyede bir oyuncu. Burada hazır hale getireceğiz. Herhangi bir sakatlığı yok. Zaten milli takımda da oynadı. Portekiz'e karşı attığı golle kazanmışlardı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı - Son Dakika
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