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Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Galatasaray, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
06.01.2024 - 21:27,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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