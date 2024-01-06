Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
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