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Galatasaray tur kapısını araladı - Son Dakika

Galatasaray tur kapısını araladı

05.11.2021 11:13
Galatasaray tur kapısını araladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü maçında evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü maçında evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Sofiane Feghouli'nin golüyle öne geçen sarı kırmızılılar, Kamano'nun golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Galibiyeti kaçıran taraf olan sarı-kırmızılılar bir yandan da yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 8'e çıkardı. En yakın takipçisi Lazio ile arasında 3 puan bulanan Galatasaray, kalan iki maçta büyük hatalar yapmadığı takdirde gruptan çıkacak.

ROTA KARAGÜMRÜK

Avrupa'dan kafasını yeniden Süper Lig'e çeviren sarı-kırmızılılar dün geceden itibaren Fatih Karagümrük maçını düşünmeye başladı. Zorlu mücadelenin hazırlıklarına hız kesmeden başlayan teknik heyet, milli araya galibiyetle girmek istiyor. TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ocak ayında birkaç dokunuş yapmak istediklerinin mesajını verirken, yönetim ve Florya tarafı koordineli bir şekilde transfer çalışmalarına başladı. Ligde şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da da hedef yükselten Galatasaray, yapılacak takviyelerle yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.


- İstanbul
Galatasaray tur kapısını araladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray tur kapısını araladı - Son Dakika Spor


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