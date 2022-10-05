SPOR Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde bir üst tura yükseldi - Son Dakika
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SPOR Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde bir üst tura yükseldi

05.10.2022 17:22

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde bir üst tura yükseldiİSTANBUL,(DHA)- Galatasaray U19 takımı, Rumen ekibi Csíkszereda'yı 4-0 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde bir üst tura yükseldiGalatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 1'inci Turu'nda Rumen ekibi Csíkszereda ile eşleşti.

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde bir üst tura yükseldi

İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray U19 takımı, Rumen ekibi Csíkszereda'yı 4-0 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 1'inci Turu'nda Rumen ekibi Csíkszereda ile eşleşti. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş karşılaşmasında rakibini 4-0 mağlup ederek 2'nci Tur'a yükseldi. Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 58 ve 65'inci dakikalarda Beknaz Almazbekov, 73'üncü dakikada penaltıdan Hamza Akman ve 80'inci dakikada Caner Doğan kaydetti.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN DESTEK

Öte yandan karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de takip etti. Özbek, bir üst tura yükselen genç futbolcuları ayakta alkışladı.

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Kaynak: DHA

Galatasaray, gençlik, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde bir üst tura yükseldi - Son Dakika

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