Galatasaray Üçüncü Galibiyetini Aldı

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde oynadığı RAMS Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Ligde son olarak Konyaspor'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 3 müsabakada da 3 puan aldı. Aslan bu süreçte Corendon Alanyaspor'u 3-1, Beşiktaş'ı 1-0 ve Başakşehir'i de 3-0'lık skorla geçti.

Galatasaray'ın 27. haftadaki Göztepe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Liverpool ile mücadele edeceğinden dolayı ertelenmişti. - İSTANBUL