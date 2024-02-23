Spor

Stat: Letna

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner (Dk. 72 Zeleny), Olatunji (Dk. 66 Tuci), Kuchta, Haraslin (Dk. 87 Sadilek)

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay (Dk. 75 Tete), Torreira (Dk. 83 Vinicius), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 62 Oliveira), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Zaha), Icardi

Goller: Dk. 8 Preciado, Dk. 74 Tuci, Dk. 80 Haraslin, Dk. 90+6 Kuchta (Sparta Prag), Dk. 16 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 70 Kaan Ayhan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 22 Kerem Demirbay, Dk. 24 Berkan Kutlu, Dk. 90+6 Vinicius (Galatasaray), Dk. 31 Sorensen, Dk. 76 Kuchta, Dk. 85 Preciado (Sparta Prag)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilerek elendi.

47. dakikada Kuchta'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Haraslin'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

55. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın geri pasında araya girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Olatunji'nin yerden yaptığı vuruşta, top yandan az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top yandan az farkla oyun alanını terk etti.

70. dakikada Kaan Ayhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakem Anthony Taylor, Haraslin'e yaptığı faul nedeniyle Kaan Ayhan'a önce sarı kart gösterdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Taylor, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Kaan Ayhan'ı oyundan ihraç etti.

74. dakikada Sparta Prag, skoru 2-1 yaptı. Zeleny'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Tuci'nin kafa vuruşunda yere de çarpan meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın uzanamadığı köşeden ağlara gitti.

80. dakikada Sparta Prag, farkı 2'ye çıkardı. Tuci'nin uzun pasında savunmada Sanchez'in ayak koyamadığı topla buluşan Haraslin, ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

90+6. dakikada Sparta Prag bir gol daha attı. Hızlı gelişen ve Galatasaray'ın bir oyuncuyla yakalandığı atakta Laçi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Kuchta, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 4-1'e getirdi.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Sparta Prag, son 16 turuna yükseldi.