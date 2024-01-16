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Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. İdman öncesinde Kazımcan Karataş'ın doğum günü kutlandı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
16.01.2024 - 14:07,
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi. İdman öncesinde 21 yaşına giren Kazımcan Karataş'ın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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