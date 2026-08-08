Galatasaray, Umut Erdem'i Transfer Etti

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen sol bek Umut Erdem'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2023'te bonservisiyle Manisa FK'ye giden Umut ile anlaşma imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. Lisansı çıkarılan Umut'un Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin olduğu bilgisi sistemde yer aldı.

Umut, Manisa FK'de 54 resmi müsabakada forma giydi.