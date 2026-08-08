Galatasaray, Umut Erdem'i Transfer Etti
Galatasaray, altyapısından yetişen Umut Erdem ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı.
Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen sol bek Umut Erdem'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, 2023'te bonservisiyle Manisa FK'ye giden Umut ile anlaşma imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. Lisansı çıkarılan Umut'un Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin olduğu bilgisi sistemde yer aldı.
Umut, Manisa FK'de 54 resmi müsabakada forma giydi.
Kaynak: AA
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