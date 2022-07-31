Galatasaray, uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü '6 numara' transferinde mutlu sona ulaştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fredrik Midtjsö bu akşam 19.30'da İstanbul'da olacak. Galatasaray, oyuncu ile uzun süre önce anlaşma sağlasa da kulübü AZ Alkmaar oyuncusunu Avrupa maçlarında oynattıktan sonra göndermek istiyordu. Ancak Hollanda ekibi Galatasaray'ın tanıdığı süre zarfı içinde olumlu dönüş yaptı ve transfer resmiyete kavuştu.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Fredrik Midtjsö, geçen sezon 42 maçta forma giydi ve 6 asist kaydetti. Norveçli oyuncu kariyerinde çıktığı 381 maçta 34 gol 67 asistle oynadı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray defansif orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! AZ Alkmaar'da oynayan Midtjsö bu akşam İstanbul'da - Son Dakika