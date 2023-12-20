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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. - Son Dakika
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu'nun golü sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig\'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük\'ü 1-0 yendi.
20.12.2023 - 22:01,
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira (Dk. 82 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk. 71 Ndombele), Ziyech (Dk. 71 Tete), Mertens (Dk. 61 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Zaha), Icardi

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Veseli (Dk. 87 Nazım Sangare), Levent Mercan, Feghouli (Dk. 87 Nicholas), Rohden, Mendes, Eysseric (Dk. 65 Paoletti), Can Keleş (Dk. 77 Serdar Dursun), Lasagna

Gol: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 12 Rohden, Dk. 45 Mendes, Dk. 85 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 26 Ziyech, Dk. 69 Torreira, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

64. dakikada Abdülkerim'in uzun mesafeli pasına hareketlenen Ziyech, sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısı daralan Faslı futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Bakambu'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.

75. dakikada Boey'un sağdan ortasında top penaltı noktası gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na geldi. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

76. dakikada Paoletti'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Can Keleş, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda zamanında kalesinden çıkan Günay, açıyı kapatarak topu önledi.

83. dakikada Ndombele'nin derinlemesine şık pasında savunma arkasına sarkan Boey, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Zamanında çıkan genç file bekçisi, ayaklarıyla meşin yuvarlağı engelledi.

90. dakikada Mendes'in sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay, sert gelen topu güçlükle kornere çeldi.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. - Son Dakika
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