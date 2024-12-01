Galatasaray ve Eyüpspor 2-2 Beraberlik

Spor

Silahlı gruplar bir şehri daha ele geçirmek üzere

- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 2 - Eyüpspor: 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Sara'nın sağ taraftan ortasında Osimhen'in kafayla indirdiği topta Sallai'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

53. dakikada Yunus'un pasında topla buluşan ve sağ taraftan içeriye yönelen Osimhen'in pasında Barış Alper'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Mertens'in sağ taraftan ortasında altıpas çizgisi gerisinden Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Berke topu kontrol etti.

71. dakikada Taşkın'ın uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Ampem'in vuruşunda top filelerle buluştu. 2-2

75. dakikada Sallai'nin sol taraftan rakiplerini çalımladıktan sonra yaptığı ortasında Barış'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

88. dakikada Osimhen'in topuk pasında ceza sahası içinde Kerem Demirbay'ın kaleci Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Berke gole meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Jelert'in sert vuruşunda kaleci Berke bir kez daha gole izin vermedi.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkadir Bardakcı (Berkan Kutlu dk. 39), Barış Alper Yılmaz (Elias Jelert dk. 85), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Kerem Demirbay dk. 85), Yunus Akgün (Michy Batshuayi dk. 73), Roland Sallai, Dries Mertens (Hakim Ziyech dk. 85), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois (Samuel Saiz dk. 55), Dorukhan Toköz, Luccas Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter (Sinan Gümüş dk. 90+4), Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 90+5), Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Gianni Bruno (Prince Ampem dk. 64), Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Arda Yavuz, Süleyman Emre Atalı, Batuhan Üzgül, Sercan Kaya

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 45+5), Roland Sallai (dk. 55) (Galatasaray) Emre Akbaba (dk. 13), Prince Ampem (dk.