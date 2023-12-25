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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Süper Kupa maçı - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Süper Kupa maçı

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Süper Kupa maçı
25.12.2023 - 15:13,
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Kaynak: DHA
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