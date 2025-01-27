Galatasaray ve Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Manchester United'da gözden düşen Marcus Rashford için devrede olduğu ve iki takımın söz konusu transferde karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

27.01.2025 16:18  Güncelleme: 16:37
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Trendyol Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce defalarca olduğu gibi bu ara transfer döneminde de bazı yıldız isimler için sık sık karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

RASHFORD İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Relevo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'dan Marcus Rashford için devrede. İki kulübün İngiliz futbolcu için yürüttüğü görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedemediği belirtildi. Rashford'ın da acele etmediği ve tüm teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya

AMORIM'DEN RASHFORD'A AĞIR SÖZLER

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Rashford'u adeta yerden yere vurdu. Amorim, "62 yaşındaki Jorge Vital'i (kulübün kaleci antrenörü) oynatmayı tercih ederim. Bu konuda fikrimi değiştirmem. Sebep antrenman. Bir futbolcunun antrenmanda, hayatta ve her gün ne yapması gerektiğini görüyorum. Eğer bu durum değişmezse, ben de fikrimi değiştirmem" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya

SON 11 MAÇTA KADROYA ALINMADI

27 yaşındaki yıldız, son oynanan Fulham maçı da dahil olmak üzere Manchester United'ın son 11 maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan Rashford, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaray alıcıymış gibi görünüp fiyat yükseltiyor. Şikebahçe hırs yapıp topluyor. Galatasaray sonra asıl talip olduğu futbolcuyu alıyor. Uyanın artık. 74 98 Yanıtla
    aaaaa:
    tek kafası çalışan sensin 10 2
  • ferhat eser:
    5saray aç karnını doyursun önce bu ligde yıldızı ya BEŞİKTAŞ getirir yada fenerbahçe gerisi hikaye 39 122 Yanıtla
    İbrahim Şahin:
    yada tayyip babaları?? 0 3
    Nebi Yılmaz:
    Sekiztaş kümeye 2 0
  • Mahmut Kaya:
    8taş boş teneke çalıyor BU ALEMİN KRALI GALATASARAY r 96 20 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Adamın adı BEŞİKTAŞLA geçiyor adminn şaşırdınızmı siz 3 64 Yanıtla
  • vasfi demir:
    cincon başını alır yine 16 38 Yanıtla
  • Kerim Ayrıç:
    cincon gelsin benim takımları alsın 12 28 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    rashfordun en son geleceği ülke biziz 29 6 Yanıtla
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