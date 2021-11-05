Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimizin durgun başladığı Avrupa sezonunda son olarak dümendeki Galatasaray'ın yanına Fenerbahçe de eklendi. Sarı-Lacivertliler, 2 puanda olduğu grubunda Antwerp zaferiyle 5 puana yükseldi. Aslan, bilindiği gibi bu sezon ülkemize en çok puan kazandıran temsilcimiz.

HEPSİ KAYBETTİ

Yunan takımları PAOK ve Olympiakos kaybetti. Güney Kıbrıs takımları Anarthosis ve Omonia berabere kaldı. Dün aldığımız galibiyet ve beraberlikle haftayı kazançlı kapattık. Biz 18, Yunanistan 19. sıraya yerleşti.

DEVLER LİGİ AŞKINA

Temsilcilerimiz bu sezon gerekli puanları toplayamaz ve ilk 15'te bitiremezsek, 2023-24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 takım yolluyoruz. O da gruplara değil, play-off turuna gidiyor. Avrupa Ligi'ne de takım gönderemiyoruz. 15 dışında bitirirsek 3 takım Konferans Ligi'ne gidiyor.