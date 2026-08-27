Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Kura Çekiminde

GALATASARAY ve Fenerbahçe'yi UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekiminde temsil edecek yöneticiler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monako'da gerçekleştirilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimini Galatasaray'dan Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan takip edecek. Fenerbahçe'yi ise Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif temsil edecek.