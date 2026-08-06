Galatasaray ve Göztepe\'nin Yarım Kupa Hikayesi

SÜPER Lig'in iki tarihi kulübü Göztepe ve Galatasaray, müzelerinde 53 yıl önceki özel maçın hatırası yarım kupayı saklıyor. 1973 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda Göztepe'nin eski futbolcularından Reşat Selamioğlu adına düzenlenen dörtlü futbol turnuvasının 23 Ağustos'ta oynanan finalinde iki takım karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray'ın İngiliz teknik direktörü Brian Birch cezalı olduğu için maçı tribünden izlerken, Göztepe'nin başında ise 2018'de hayata veda eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Necdet Niş'in yer aldığı öğrenildi. Maçta 85'inci dakikada skor 2-2 devam ederken Göztepeli Ulvi'nin topu elle kestiği gerekçesiyle hakemin penaltı noktasını göstermesiyle golü bulan Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İddiaya göre karşılaşmanın ardından son 3 yılın şampiyonu olan Galatasaray'ın yöneticileri takımlarının oyununu beğenmedi. Açıklama yaparak takımlarını eleştiren Galatasaray yönetimi, hakemin son dakikalarda verdiği penaltının haksız olduğunu belirterek kendilerinin hak etmedikleri kupanın rakip Göztepe'ye verilmesini istedi. Bu jeste karşılık Göztepe yöneticileri de kupayı kabul etmedi. Kupa iki takımın da karşılıklı jestle istememesi üzerine İzmir'de meşhur Kemeraltı Çarşısı'nda ortadan ikiye bölünerek iki kulüp arasında paylaşıldı. Tarihi kupanın yarısı Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe Müzesi'nde sergileniyor.

ARTUNER: ANLAMLI KUPA MÜZEMİZDE

Ağabeyi olan A Milli Takım'ın da eski kalecilerinden Ali Artuner o maçta Göztepe kalesini koruyan Göztepe Müze Müdürü Adil Artuner, maçın hikayesini DHA'ya anlattı. Artuner açıklamasında, "23 Ağustos 1973'te Reşat Selamioğlu adına oynanan özel bir maçta maç 2-2 devam ederken son dakikalarda bir penaltı oluyor. Fakat iki taraf da penaltının haksız olduğunu düşünüyorlar, hem yönetim tarafı hem futbolcular tarafı. Bu böyle olunca Galatasaray kupayı almak istemiyor. Kuyumcular Çarşısı'na gidiyorlar ve kupa ortadan kesiliyor. Yarısı bizde, yarısı Galatasaray Spor Kulübü'nde kalıyor. Reşat Selamioğlu da uzun yıllar Göztepe'de divan başkanlığı yapmış önemli bir büyüğümüzdü. Kupanın yarısı bizdeydi, Galatasaray'da var mı yok mu belirsizdi. Sonra İstanbul'da Beyoğlu'nda ortaya çıktı. Çok anlamlı bir kupa. Reşat Selamioğlu bizim Göztepe'ye katkısı olan bir büyüğümüz. Onun bir anısı olarak yarım kupamızı müzemizde muhafaza ediyoruz" dedi.