Galatasaray ve Göztepe'nin Yarım Kupa Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray ve Göztepe'nin Yarım Kupa Hikayesi

Galatasaray ve Göztepe\'nin Yarım Kupa Hikayesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Göztepe, 1973'teki özel maç sonrası yarım kupayı paylaşarak tarihi bir anı biriktirdi.

SÜPER Lig'in iki tarihi kulübü Göztepe ve Galatasaray, müzelerinde 53 yıl önceki özel maçın hatırası yarım kupayı saklıyor. 1973 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda Göztepe'nin eski futbolcularından Reşat Selamioğlu adına düzenlenen dörtlü futbol turnuvasının 23 Ağustos'ta oynanan finalinde iki takım karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray'ın İngiliz teknik direktörü Brian Birch cezalı olduğu için maçı tribünden izlerken, Göztepe'nin başında ise 2018'de hayata veda eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Necdet Niş'in yer aldığı öğrenildi. Maçta 85'inci dakikada skor 2-2 devam ederken Göztepeli Ulvi'nin topu elle kestiği gerekçesiyle hakemin penaltı noktasını göstermesiyle golü bulan Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İddiaya göre karşılaşmanın ardından son 3 yılın şampiyonu olan Galatasaray'ın yöneticileri takımlarının oyununu beğenmedi. Açıklama yaparak takımlarını eleştiren Galatasaray yönetimi, hakemin son dakikalarda verdiği penaltının haksız olduğunu belirterek kendilerinin hak etmedikleri kupanın rakip Göztepe'ye verilmesini istedi. Bu jeste karşılık Göztepe yöneticileri de kupayı kabul etmedi. Kupa iki takımın da karşılıklı jestle istememesi üzerine İzmir'de meşhur Kemeraltı Çarşısı'nda ortadan ikiye bölünerek iki kulüp arasında paylaşıldı. Tarihi kupanın yarısı Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe Müzesi'nde sergileniyor.

ARTUNER: ANLAMLI KUPA MÜZEMİZDE

Ağabeyi olan A Milli Takım'ın da eski kalecilerinden Ali Artuner o maçta Göztepe kalesini koruyan Göztepe Müze Müdürü Adil Artuner, maçın hikayesini DHA'ya anlattı. Artuner açıklamasında, "23 Ağustos 1973'te Reşat Selamioğlu adına oynanan özel bir maçta maç 2-2 devam ederken son dakikalarda bir penaltı oluyor. Fakat iki taraf da penaltının haksız olduğunu düşünüyorlar, hem yönetim tarafı hem futbolcular tarafı. Bu böyle olunca Galatasaray kupayı almak istemiyor. Kuyumcular Çarşısı'na gidiyorlar ve kupa ortadan kesiliyor. Yarısı bizde, yarısı Galatasaray Spor Kulübü'nde kalıyor. Reşat Selamioğlu da uzun yıllar Göztepe'de divan başkanlığı yapmış önemli bir büyüğümüzdü. Kupanın yarısı bizdeydi, Galatasaray'da var mı yok mu belirsizdi. Sonra İstanbul'da Beyoğlu'nda ortaya çıktı. Çok anlamlı bir kupa. Reşat Selamioğlu bizim Göztepe'ye katkısı olan bir büyüğümüz. Onun bir anısı olarak yarım kupamızı müzemizde muhafaza ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve Göztepe'nin Yarım Kupa Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi limitlerinde yeni dönem BDDK üst sınırları aşağı çekti Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Çin’den ABD’ye İHA yasağı ve yaptırım Çin'den ABD'ye İHA yasağı ve yaptırım
Aydın’da korkutan patlama Yaralılar var Aydın'da korkutan patlama! Yaralılar var
Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri 12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi

12:15
Özgür Özel’e soğuk duş Yüzde 50 ile kazandıkları il, CHP’de kalıyor
Özgür Özel'e soğuk duş! Yüzde 50 ile kazandıkları il, CHP'de kalıyor
11:42
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti İşte görüşmeden ilk kareler
Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler
11:33
Dev zincir marketin satışına şartlı onay 48 mağaza kapatılacak
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:30
Başkan İlkay Çiçek’in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 12:22:34. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray ve Göztepe'nin Yarım Kupa Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.