Üye Girişi
Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı - Son Dakika

Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı

04.11.2021 11:33

11 ayda değerini 6 milyon euroya yükselten Kerem'e Avrupa devlerinin ilgisi artmakta. Aslan, 950 bin lira kazanan futbolcusuna 7 milyon lira önerdi. Ancak Kerem'in istediği ücretin 14 milyon lira olduğu aktarıldı.

Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nu ucuza Avrupa'ya kaptırmak istemiyor. Galatasaray'da 900 bin lira ile en az kazanan futbolcu Kerem.

Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Değer görmek istiyor

Geçen sezonun son bölümünden bu yana takımın skor yükünü çeken Kerem, kilit isimlerden biri haline geldi. Milli Takım'a yükselen futbolcu, kendisinden az katkı veren Diagne, Mohamed, Feghouli kadar kıymet görmek istiyor.

Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Değer görmek istiyor

7 MİLYON LİRA

Galatasaray, Kerem'e 7 milyon lira teklif etti. Ancak futbolcunun istediği ücretin 14 milyon lira olduğu aktarıldı. Arada 7 milyon liralık fark var. Orta yol 10 milyon lira olarak gözüküyor.

Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Değer görmek istiyor

20 MAÇ 5 GOL 4 ASİST

Kerem, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 5 gol, 4 asistlik katkı verdi. Avrupa'da toplamda 7 maçta 3 gol ve 3 asist üretti. Ligde 11 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız Seda Sayan'ın canlı yayındaki sözleri Safiye Soyman'ı utandırdı: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm 11:21 Seda Sayan'ın canlı yayındaki sözleri Safiye Soyman'ı utandırdı: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu 10:58 İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz 10:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor 10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı 10:27 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri
11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi
11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız
11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı
11:28 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları
10:58 İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu
10:45 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi
10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu
10:39 Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı
10:29 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki
Yeni keşfedilen deniz canlılarına Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi         
11:36
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları         
11:29
Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için 12 kez bıçaklanan kadın öldü Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için 12 kez bıçaklanan kadın öldü         
11:19
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
10:57
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi         
10:33
Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki         
10:30
Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı         
10:14
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı         
10:00
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor         
09:46
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi         
02:34
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 11:44:32. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement