Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı

Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nu ucuza Avrupa'ya kaptırmak istemiyor. Galatasaray'da 900 bin lira ile en az kazanan futbolcu Kerem.

Geçen sezonun son bölümünden bu yana takımın skor yükünü çeken Kerem, kilit isimlerden biri haline geldi. Milli Takım'a yükselen futbolcu, kendisinden az katkı veren Diagne, Mohamed, Feghouli kadar kıymet görmek istiyor.

7 MİLYON LİRA

Galatasaray, Kerem'e 7 milyon lira teklif etti. Ancak futbolcunun istediği ücretin 14 milyon lira olduğu aktarıldı. Arada 7 milyon liralık fark var. Orta yol 10 milyon lira olarak gözüküyor.

20 MAÇ 5 GOL 4 ASİST

Kerem, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 5 gol, 4 asistlik katkı verdi. Avrupa'da toplamda 7 maçta 3 gol ve 3 asist üretti. Ligde 11 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.