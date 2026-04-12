Galatasaray ve Kocaelispor 1-1 Berabere Kaldı

12.04.2026 22:13
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 berabere kalırken, goller Sane ve Petkovic'ten geldi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Leroy Sane'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada sağ taraftan Can Keleş'in yerden içeri çevirdiği topu ceza sahası içinde Tayfur Bingöl kontrol edip topukla Bruno Petkovic'e bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

84. dakikada Massadio Haidara'nın pasında Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Daniel Agyei'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşe direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Wilfried Singo dk. 67), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira (Mario Lemina dk. 75), İlkay Gündoğan (Yunus Akgün dk. 75), Leroy Sane, Gabriel Sara (Mauro Icardi dk. 80), Roland Sallai (Noa Lang dk. 66), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Batuhan Şen, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Rigoberto Rivas (Can Keleş dk. 64), Mahamadou Sissoho (Tayfur Bingöl dk. 53), Manuel Show, Habib Keita, Daniel Agyei (Darko Churlinov dk. 87), Joseph Nonge (Massadio Haidara dk. 46), Serdar Dursun (Bruno Petkovic dk. 64)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Karol Linetty, Deniz Ceylan, Furkan Gedik, Samet Yalçın

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Leroy Sane (dk. 30) (Galatasaray), Bruno Petkovic (dk. 72) (Kocaelispor)

Sarı kart: Joseph Boende (Kocaelispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Kocaelispor, Galatasaray, Leroy Sane, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:44
21:58
21:17
20:32
19:02
18:37
