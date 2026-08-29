Galatasaray ve Trabzonspor Raftaki İlk Maçta Beraberlik
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray ve Trabzonspor, 0-0 berabere kalarak sezona başladı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, 0-0 berabere kaldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Çim Saha'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla takımlar, sezona birer puanla başladı.
Öte yandan maçın ardından teknik heyetlerin sahaya girmesiyle kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Galatasaray ve Trabzonspor Raftaki İlk Maçta Beraberlik - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?