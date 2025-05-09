Galatasaray ve Unicaja Finale Çıktı

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) Dörtlü Final'de Galatasaray'ın ardından Atina'da bugün oynanan diğer yarı final karşılaşmasında AEK'i mağlup eden Unicaja Malaga da finale çıkmayı başardı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) Dörtlü Final'de bugün oynanan maçlarda finalistler belli oldu. Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde karşılaştığı İspanyol Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükselen ilk takım olurken yarı finalin diğer maçında ise Unicaja Malaga, AEK'i 71-65 mağlup edip sarı-kırmızılıların rakibi oldu.

Turnuvada Galatasaray ve Unicaja Malaga arasındaki final maçı pazar günü 20.00'de Atina'da oynanacak.