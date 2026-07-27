Galatasaray Venezia'ya 3-0 Yenildi - Son Dakika
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Galatasaray Venezia'ya 3-0 Yenildi

Galatasaray Venezia\'ya 3-0 Yenildi
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Galatasaray, Avusturya kampında Venezia'ya 3-0 kaybetti. Barış Alper Yılmaz penaltı kaçırdı.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Venezia'ya 3-0 yenildi.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Venezia ile Hofmann Personal Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar; Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Victor Osimhen 11'iyle sahaya çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Berat Luş, Gabriel Sara, Victor Nelsson, Renato Nhaga, Barış Alper Yılmaz, Lesley Ugochukwu, Yusuf Sivaslıoğlu, Elias Jelert, Eyüp Aydın ve Leroy Sane oyuna girerek şans buldu. 90 dakika Venezia'nın 3-0 üstünlüğü ile sona ererken, golleri 71. dakikada John Yeboah, 75 (p) ve 90+2. dakikada Lion Lauberbach kaydetti. Galatasaray'da ise Barış Alper Yılmaz 90. dakikada penaltı kaçırdı.

Kampın 29 Temmuz Çarşamba günü sona ermesiyle İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ile hazırlık maçı yaptıktan sonra 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya ekibi Villarreal ile oynayacağı mücadeleyle sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Venezia'ya 3-0 Yenildi - Son Dakika

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