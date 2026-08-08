Galatasaray Villarreal'e Yenildi - Son Dakika
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Galatasaray Villarreal'e Yenildi

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Galatasaray, Villarreal ile hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu. Taraftarlar transfer tepkisini yineledi.

Galatasaray, hazırlık maçında konuk ettiği İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) temsilcilerinden Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki beşinci hazırlık maçında Villarreal ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, müsabakaya Günay Güvenç, Roland Sallai, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile başladı.

Karşılaşmaya hızlı giren Villarreal, 3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golün şokunu çabuk atlatan Galatasaray, 5. dakikada Victor Osimhen'in golüyle skoru 1-1 getirdi. 41. dakikada İspanyol temsilcisi, Mikautadze'nin golüyle durumu 2-1 yaptı. İlk yarının devamında başka gol olmadı ve Villarreal, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Müsabakanın 46. dakikasında Jankat Yılmaz ve Arda Ünyay, 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga ile Lesley Ugochukwu, 73. dakikada İlkay Gündoğan ve Kazımcan Karataş, 83. dakikada Kaan Ayhan, Yusuf Sivaslıoğlu, Ada Yüzgeç ve Berat Luş, oyuna dahil oldu.

Mücadelenin ikinci devresinde konuk takımın girdiği pozisyonlarda kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi. Galatasaray hücumda pozisyon üretmekte zorlanırken karşılaşma, Villarreal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

?Stoper tandeminde Jakobs-Lemina görev yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, stoper ikilisinde sol bek Ismail Jakobs ile orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı oynattı.

Buruk, asıl mevkisi stoper olan futbolcular Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Arda Ünyay ile savunmanın göbeğinde görev yapabilen Kaan Ayhan'ı yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, stoper tandeminde daha önce bu bölgede çok görev almayan Jakobs ile Lemina'ya forma verdi.

?Okan Buruk kırmızı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın başında kırmızı kart görerek tribüne çıktı.

Buruk, Villarreal'in 2. dakikada bulduğu penaltının ardından hakem Kadir Sağlam'a itiraz etti. Bunun üzerine Sağlam, tecrübeli teknik adama sarı kart gösterdi. İtirazına devam eden ve gördüğü sarı kartın ardından hakemi alkışlayan Okan Buruk, ikinci sarı kartı da görerek tribüne gönderildi.

Taraftarların transfer tepkisi sürüyor

Galatasaray'da taraftarlar, yeni sezon öncesi transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetime tepki göstermeye devam etti.

Geçen hafta Fransa temsilcisi Rennes ile yapılan hazırlık maçında transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetimi protesto eden taraftarlar, Villarreal müsabakasında da tepkilerini sürdürdü.

Taraftarlar, yaz transfer döneminde sadece Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralayan yönetime, "Dursun Özbek transfer nerede?", "Martta kombine, mayısta kongre, söylesene başkan transferler nerede?" ve "Sabrımız taşıyor transferler nerede?" tezahüratlarını yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, mücadele boyunca bu tezahüratlarını sürdürdü.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlerden ıslıklı protesto sesleri yükseldi. Kuzey kale arkasında bulunan ultrAslan, futbolcuları çağırarak destek verdi.

Taraftarlar maça ilgi göstermedi

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı takımın Villarreal ile oynadığı müsabakaya taraftarları ilgi göstermedi.

Son yıllarda iç sahada yaklaşık 40 bin seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray'da transferlerin gecikmesini gerekçe gösteren taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü boş bıraktı.

Mücadeleyi yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı futbolsever tribünden izledi.

Beş hazırlık maçının 4'ünü kazanamadı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, son 4 müsabakadan galibiyetle ayrılamadı.

Sezonu İstanbul'da 5-1'lik Ümraniyespor galibiyetiyle açan Galatasaray, sonrasında Avusturya kampında Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Ardından RAMS Park'ta Rennes ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, son olarak konuk ettiği Villarreal'e 2-1 yenildi.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Galatasaray, Villarreal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Villarreal'e Yenildi - Son Dakika

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