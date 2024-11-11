Galatasaray Voleybol Takımı CEV Kupası'nda - Son Dakika
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Galatasaray Voleybol Takımı CEV Kupası'nda

Galatasaray Voleybol Takımı CEV Kupası\'nda

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 16 turunda Fino Kaposvar ile yarın karşılaşacak.

11.11.2024 11:17
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Macaristan'ın Fino Kaposvar ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Kaposvar Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Atanas Varbanov ile Polonya Voleybol Federasyonundan Szymon Pindral yönetecek.

Organizasyona son 16 turundan dahil olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon CEV Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak.

Bir önceki turda Kuzey Makedonya temsilcisi VC Strumica'yla eşleşen Fino Kaposvar ise deplasmanda 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında sahasında 3-0 kazanmayı başardı. Fino Kaposvar, altın sette rakibini 15-11 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Maçın rövanşı 21 Kasım saat 20.00'de Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Voleybol Takımı CEV Kupası'nda - Son Dakika

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