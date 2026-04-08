Galatasaray Voleybol Takımı Şampiyon - Son Dakika
Galatasaray Voleybol Takımı Şampiyon

08.04.2026 23:34
Alexia Carutasu, şampiyonluk sonrası takım ve kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.

Galatasaraylı voleybolcu Alexia Carutasu, şampiyon oldukları için mutluluğunu dile getirerek, takım ve kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldiği İtalya ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaraylı voleybolcu Alexia Carutasu, "Kazandığımız için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosferdi. Takımımla ve kendimle gurur duyuyorum. Başardığımız şey inanılmaz. Galatasaray'da tarih yazdık. Herkesle gurur duyuyorum. Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. İnanılmazlardı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray Voleybol Takımı Şampiyon - Son Dakika

SON DAKİKA: Galatasaray Voleybol Takımı Şampiyon - Son Dakika
