Galatasaray, Wilfried Zaha'yı karşılamak için taraftarlarını havaalanına davet etti

Galatasaray, yeni transferi Wilfried Zaha'yı karşılamak için taraftarlarını havaalanına davet etti. Peki, Zahakimdir? Zaha kaç yaşında, mevkisi ne?

ZAHA KİMDİR?

Dazet Wilfried Armel Zaha ya da kısaca Wilfried Zaha (d. 10 Kasım 1992, Abidjan), forvet ve sağ kanat olarak oynayan Fildişi Sahilili millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Zaha, 2010 yılında Crystal Palace akademilerinden birinci takımına yükseldi. Selhurst Park'ta geçirdiği ilk üç sezonda tüm müsabakalarda 18 gol attı. Ocak 2013'te, 10 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında (o sırada satılan en pahalı Crystal Palace oyuncusu) Manchester United'a transfer oldu. Zaha, sezon sonuna kadar Palace'ta kiralık olarak kaldı ve kulübüne Premier Lig'e dönmesine yardımcı oldu. Manchester United ile başarısız bir 2013-14 sezonunun ardından (çoğunlukla Cardiff City'de kiralık olarak geçirdi), Zaha, Şubat 2015'te kulübe kalıcı olarak yeniden katılmadan önce, Ağustos 2014'te bir sezonluk kiralık olarak Palace'ye döndü. O zamandan beri kulübün 10. en yüksek golcüsü oldu.[1]

Fildişi Sahili'nde doğan Zaha, dört yaşından itibaren İngiltere'de büyüdü. 2012 yılında İngiltere milli takımı formasıyla ilk maçına çıktı. İngiltere için dört yıl oynamadıktan sonra, 2017 Afrika Uluslar Kupası öncesinde Fildişi Sahili için oynamayı seçti.

2009–10 sezonu

Zaha, Crystal Palace A takımı ile ilk maçına 27 Mart 2010'da, Cardiff City'e 2-1 yenildikleri maçın bitimine 10 dakika kala Stern John'un yerine oyuna girerek çıktı. Nisan ayında Palace ile iki yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

2010–11 sezonu

Palace'ta yıldızı hızla parladı ve 2010–11 sezon öncesi hazırlık maçlarında takımın kilit bir oyuncusu oldu. 7 Ağustos 2010'da, Leicester City'yi 3-2 yendikleri maçta ilk resmi golünü attı. Zaha, Ekim ayında Queens Park Rangers ile iç sahada oynanan maçta Kieron Cadogan'a[9] ve Şubat 2011'de Watford'a karşı deplasman maçında James Vaughan'a asist yaptı.12 Nisan 2011'de, 95. dakikada Leicester City karşısında Patrick van Aanholt'a vurduğu iddiasıyla oyundan ihraç edildi. Zaha, sezonu toplam 44 maça çıkarken, tüm müsabakalarda 1 gol ve 2 asistle noktaladı.