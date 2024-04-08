Galatasaray Yardımcı Antrenörü: Türk Futbolu Çok Etkilenecek

Galatasaray yardımcı antrenörü Ismael Garcia Gomez, Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesiyle yarıda kalan ve tatil edilen Süper Kupa maçında yaşananlardan Türk futbolunun çok etkileneceğini söyledi.
İspanyol vatandaşı olan Garcia, İspanya'nın Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, "Sonuç olarak, Türk futbolunun çok kötü bir imaja sahip olmasına neden olan bir durum. Yazık. Çünkü bu sezon yaşanan kavgalar ve olaylar, insanların Türk futboluna dair imajını yansıtıyor. Türk futbolu büyümeye çalışıyor ama bu tip şeyler her şeyi zorlaştırıyor." dedi.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında futbol anlamında çok güzel bir mücadele yaşandığını ve esas konuşulması gereken bu olmasına rağmen futbol dışında başka şeylerin konuşulduğunu aktaran Garcia, " Türkiye'de futbolun gelişmesinde ele alınması gereken alanlardan biri de bu. Yaşananlardan en çok etkilenen Türk futbolu olacak." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların İspanyol yardımcı antrenörü, "Bizim için sonuçta bir kupa ve bir kupa kazandığımız için memnunuz. Bu finalde elde edilen başarı bizim istediğimiz gibi olmasa da sonuçta kupa kazandığımız için mutluyuz. Ben, futbol için ideal olanın, bu maçın oynanması gerektiği gibi olması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Galatasaray'ın maçın hemen ilk dakikasında gol bulup, ezeli rakibi sahadan ayrılmadan önce 1-0 galip olmasıyla ilgili bir soruya ise Garcia, "Durum böyleyken buna çok az değer veriyorum çünkü farklı bir şekilde bitecekti." cevabını verdi.
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