Galatasaray, Yaser Asprilla\'yı KAP\'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

Süper Lig devi Galatasaray, dün gece İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'nın transferini KAP'a bildirdi.

ASPRILLA RESMEN GALATASARAY'DA

Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

TRANSFERİN MALİYETİ AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Yeser Asprilla ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödenecektir."

22 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Sarı-kırmızılılara resmi imzayı atan Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da 22 numaralı forma ile taraftarının karşısına çıkacak.