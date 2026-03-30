Galatasaray yeni bir sektöre giriyor! İşte dev projenin detayları

Galatasaray, yeni bir gelir modeli oluşturmak için kafe sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün hayata geçirmeyi planladığı "GS Store Cafe" projesinin detayları netleşti.
HT Spor'un haberine göre Galatasaray, kafe konseptini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında "GS Store Cafe"lerin 81 ilde açılması planlanıyor.
Kulüp, bu proje ile franchise sistemi üzerinden gelir elde edecek. 50 bin dolarlık isim hakkı bedeliyle yatırımcıların projeye dahil edilmesi ve geniş bir ticari ağ kurulması amaçlanıyor.
Galatasaray'ın ticari yapılanması içinde yer alan Mağazacılık AŞ'nin, ilerleyen dönemde 700 milyon dolar değerleme üzerinden halka arz edilmesi planlanıyor. Bu adımın kulübe önemli bir finansal kaynak sağlaması bekleniyor.
Projenin ilk aşamasında yaklaşık 150 milyon dolarlık gelir hedefleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu hamleyle kulübün ekonomik gücünü artırmayı planlıyor.
