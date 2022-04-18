Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika
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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçından notlar

18.04.2022 20:40
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda iki değişiklik yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda iki değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri derbiye ilk 11'de başlayan Alexandru Cicaldau ve Bafetimbi Gomis'i yedeğe çekti.

İspanyol teknik adam, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında bu futbolcuların yerlerine Erick Pulgar ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Erick Pulgar, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Cicaldau ile Gomis'in yanı sıra İsmail Çipe, Inaki Pena, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan, Samih Kaya ve Sacha Boey yer aldı.

Halil Dervişoğlu 6 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Teknik direktör Domenec Torrent, Halil Dervişoğlu'nu son olarak ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de sahaya sürmüştü.

Sarı-kırmızılı ekipte Erick Pulgar da 4 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

4 futbolcu kadroda yok

Galatasaray'da 4 futbolcu, Öznur Kabyo Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Olimpiu Morutan ile Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.

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Kaynak: AA

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