Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

GALATASARAY, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın bir kısmı basına açık olarak gerçekleştirildi. Pas çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından futbolcular, iki gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda Arjantinli golcü Mauro Icardi, planlanan program dahilinde bireysel olarak çalıştı. İzinli olan Davinson Sanchez, Alvaro Morata, Roland Sallai ve yeni transfer Leroy Sane ise antrenmanda yer almayan isimler oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.