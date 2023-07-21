Dursun Özbek ve Erden Timur'dan canlı yayında "5 yıldız" göndermesi: İnsanlık tanımayanlarla mücadele edeceğiz - Son Dakika
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Dursun Özbek ve Erden Timur'dan canlı yayında "5 yıldız" göndermesi: İnsanlık tanımayanlarla mücadele edeceğiz

21.07.2023 12:23

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıkmasını sert eleştirdi. Timur açıklamasında, "Bu çok ciddi bir haksızlık. Kuralın uygulanmaması da hukuksuzluk. Hukuk tanımamak, insanlık tanımamak demektir. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadele edeceğiz" dedi.

RAMS Global ile imzalanan stat isim sponsorluğunda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıkmasına tepki gösterip, TFF'yi göreve çağırdı. Özbek yaptığı açıklamada, "Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, ne yazıyorsa yönetmelikte uygula." derken Timur ise, "Burada bir hukuksuzluk var. Haksızlığa baş veririz. Kasıtlı yapılan durum. Bu çok ciddi bir haksızlık. Kuralın uygulanmaması da hukuksuzluk. Hukuk tanımamak, insanlık tanımamak demektir." ifadelerini kullandı.

"MERDİVENE CEZA KESEN KURUM, BU KONUDA GEREĞİNİ YAPMALIYDI"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe kupa seremonisine yönetmelikler dışında bir şekilde çıktı. TFF'ye meydan okurcasına.. Burası çok önemli... TFF'ye meydan okurcasına bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, ne yazıyorsa yönetmelikte uygula." dedi.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE ZARAR"

Erden Timur ise, "Burada bir hukuksuzluk var. Haksızlığa baş veririz. Kasıtlı yapılan durum. Bu çok ciddi bir haksızlık. Kuralın uygulanmaması da hukuksuzluk. Hukuk tanımamak, insanlık tanımamak demektir. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadele edeceğiz. Hukuksuzluğun sıradanlaştırılması, basit hale getirilmesi... Hukuku çiğneyenlerin ceza almaması ülkemizin geleceğine zarar. Haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı bir ortamda zarar. Kendi şımarıkları, kaygıları ve korkuları için bu kadar topluma zarar veren insanların önüne geçeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dursun Özbek, Erden Timur, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek ve Erden Timur'dan canlı yayında '5 yıldız' göndermesi: İnsanlık tanımayanlarla mücadele edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dursun Özbek ve Erden Timur'dan canlı yayında "5 yıldız" göndermesi: İnsanlık tanımayanlarla mücadele edeceğiz - Son Dakika
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