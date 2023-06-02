Galatasaray Yöneticisi Erden Timur, Sezon Sonunda Açıklama Yapacak - Son Dakika
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Galatasaray Yöneticisi Erden Timur, Sezon Sonunda Açıklama Yapacak

02.06.2023 20:19

Galatasaray'ın Florya'da düzenlediği taraftarına açık antrenmanda konuşan Erden Timur, daha önce söylediği belgelerle ilgili açıklamaların sezon sonunda yapılacağını tekrarladı. Timur, manipülasyonlara karşı olduklarını ve sezon sonunda hepsini açıklayacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 23'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Florya'da taraftarına açık antrenman düzenledi. Antrenman sırasında Erden Timur da açıklama yaptı.

"SEZONU BİTİRDİĞİMİZ ANDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Timur, daha önce söylediği "Elimizde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağız" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Sezon bittiğinde açıklayacağım demiştim. Sürekli manipüle ediliyor. Çok şey açıklayacağız dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİ AÇIKLAYACAĞIM"

Erden Timur, ayrıca, "Şu anda bu tip şeyler açıklandığında, daha sonra bir hata yapılsa açıklamalara bağlanacağı için ligin doğru gitmesi açısından biz lig bittikten sonra açıklayacağız. Belge, bilgi, kayıt diye manipüle ediliyor tabii ki bazı şeyler var ama ben hepsini açıklayacağım dedim. Son haftadan sonra açıklayacağım" dedi.

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