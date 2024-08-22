Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 yenildi. Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü.

22.08.2024 00:46
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Stat: Wankdorf

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Young Boys: Von Ballmoos (Dk. 32 Keller), Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam (Dk. 67 Persson), Monteiro (Dk. 74 Elia), Niasse (Dk. 74 Males), Lauper, Colley, Ganvoula (Dk. 75 Itten), Ugrinic

Galatasaray: Muslera (Dk. 46 Günay Güvenç), Jelert (Dk. 66 Batshuayi), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Dubois), Mertens (Dk. 46 Ziyech), Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk. 87 Berkan Kutlu)

Goller: Dk. 4 ve 45+4 Monteiro, Dk. 86 Ugrinic (Penaltıdan) (Young Boys), Dk. 66 ve 72 Batshuayi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 84 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 45+6 Torreira (Galatasaray), Dk. 26 Hadjam, Dk. 29 Lauper, Dk. 43 Niasse, Dk. 70 Camara (Young Boys)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 yenildi.

47. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun çıkardığı pasa penaltı noktası civarındaki Ziyech bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Keller'de kaldı.

51. dakikada Ziyech'in soldan ortasında altıpas önünde yükselen Icardi'nin kafayla vurduğu topu kaleci Keller iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada Colley'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, meşin yuvarlak uzak direkten döndü.

61. dakikada Ziyech'in sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu top yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Sara'nın ceza yayının solundan çıkardığı şutta direk dibinde kaleci Keller'in dokunduğu top direğe de çarparak kornere gitti.

66. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 1'e indirdi. Ziyech'in soldan kullandığı kornerde Torreira'nın ön direkte kafayla aşırdığı topu arka direkteki Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1.

72. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Nelsson'un uzun oynadığı topu Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi'ye indirdi. Belçikalı yıldız, ceza yayı içinden sol ayağıyla çıkardığı düzgün şutla ağları sarstı: 2-2.

83. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Males'in vuruşunda araya giren Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği top kornere gitti. Korneri işaret eden Alman hakem Siebert, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Siebert, Abdülkerim'in bacağından sekip eline gelen topta penaltı kararı verdi. Pozisyonda ikinci sarı kartı gören Abdülkerim, kırmızı kartla oyundan atıldı.

86. dakikada penaltıyı kullanan Ugrinic, takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.

Müsabaka İsviçre temsilcisinin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika

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