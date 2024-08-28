Galatasaray, Young Boys'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Young Boys'a 1-0 yenilip organizasyondan elenen Galatasaray'da Kerem Demirbay, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Kerem Demirbay, RAMS Park'ta müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kerem, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Başaramadık, üzgünüz. Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık. Ülkemizi ve Galatasaray'ı temsil etmek istedik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Kerem Demirbay, "Ülkemize yakışanı yapmak istiyoruz. Pozitif enerjili bir aile ve takım olarak nereye gidebiliyorsak oraya gitmek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. İnşallah böyle olur." diye konuştu.

Maçı değerlendiren Kerem Demirbay, "Futbol çok basit bir oyun. Bu oyunda kazanırsın veya yenilirsin. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maçta biz yenildik. Bu çok net. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Camia olarak kafamızı kaldırmalıyız. Devam etmeliyiz. Yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.