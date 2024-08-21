Galatasaray, Young Boys karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı

Stat: Wankdorf
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
Young Boys: Von Ballmoos (Dk. 32 Keller), Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Monteiro, Niasse, Lauper, Colley, Ganvoula, Ugrinic
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 4 ve 45+4 Monteiro (Young Boys)
Sarı kartlar: Dk. 22 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 45+6 Torreira (Galatasaray), Dk. 26 Hadjam, Dk. 29 Lauper, Dk. 43 Niasse (Young Boys)
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olan Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.
4. dakikada Young Boys öne geçti. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topu alan Ugrinic, pasını Monteiro'ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Monteiro, kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Uruguaylı file bekçisinin müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
5. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.
12. dakikada Sara'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Icardi'nin kaleci Von Ballmoos ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda vurduğu top yandan auta gitti.
25. dakikada Icardi'nin şık pasında topla buluşan Mertens, ceza yayı gerisinden sağ ayağının dışıyla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
41. dakikada Blum'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Ganvoula, altıpas önünde Muslera'dan önce meşin yuvarlağa vurdu. Top az farkla yandan oyun alanı dışına gitti.
44. dakikada Mertens, sağdan kullandığı serbest vuruşta topu ön direğe gönderdi. Buraya hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topu kaleci Keller son anda kornere çeldi.
45+4. dakikada fark 2'ye çıktı. Kaleci Keller'in kullandığı autta Ganvoula'nın kafayla indirdiği top, ceza sahası içindeki Monteiro'da kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda top filelere gitti: 2-0.
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.
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