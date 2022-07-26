Avusturya'nın Tirol bölgesinde 4 günlük kamp gerçekleştirecek sarı-kırmızılılar, saat 11.00'de özel uçakla Avusturya'ya gitmek üzere yola çıktı. Avusturya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 1 Ağustos'ta İstanbul 'a dönerek ligin ilk haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına burada devam edecek. Galatasaray, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 20.00'de İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar kamptaki ikinci ve son maçında ise pazar günü TSİ 20.00'de Fiorentina ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti - Son Dakika

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