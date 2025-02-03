Galatasaray, Zaniolo'yu Fiorentina'ya Kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray, Zaniolo'yu Fiorentina'ya Kiraladı

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'daki kiralık sözleşmesini feshederek, oyuncuyu Fiorentina'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Fiorentina, 3.200.000 EUR transfer bedeli ödeyecek ve Zaniolo için 15.500.000 EUR satın alma opsiyonu bulunacak.

03.02.2025 18:44
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GALATASARAY, Atalanta'da forma giyen 25 yaşındaki İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo'nun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralık olarak gittiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

- ?ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

- ?Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR'dur.

- ?Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir."

Kaynak: DHA

Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Zaniolo'yu Fiorentina'ya Kiraladı - Son Dakika

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