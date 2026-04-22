Galatasaray Ziraat Kupasından Elendi
Galatasaray Ziraat Kupasından Elendi

Galatasaray Ziraat Kupasından Elendi
22.04.2026 22:49
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çaldı. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlendi.

Ev sahibi Galatasaray mücadeleye "Günay Güvenç, Boey, Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina, Nhaga, Sane, Lang, Ahmed Kutucu, Icardi" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Gençlerbirliği ise "Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Cihan Çanak, Samed Onur, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Traore" 11'iyle sahada yer aldı.

Maçın ilk 15 dakikasında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. 31'inci dakikada Sane'nin sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek Icardi'nin önünde kaldı. Icardi'nin ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şutta top üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun şutu önce kaleci Günay'dan sekti daha sonra üst direğe çarptı. Direkten dönen topa dokunmak için Singo ve Traore arasında ikili mücadele yaşandı. Traore'nin dokunduğu top Fıratcan Üzüm'de kaldı. Fıratcan Üzüm'ün ceza sahası içi sağ taraftan şutunda top ağlara gitti: 0-1. 53'üncü dakikada sağ kanattaki Icardi'nin ceza sahasına girmeden gönderdiği pasla ceza sahası içi sol çaprazdaki Ahmed Kutucu buluştu. Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu kaleci Erhan Erentürk kornere çeldi. 64'üncü dakikada orta alana gelen uzun topu indiren Traore pasını sağ kanattan hücuma çıkan Cihan Çanak'a verdi. Cihan Çanak'ın topu soluna aldıktan sonra ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı. 68'inci dakikada Sane'nin ceza sahası yayının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta top üst ağlarda kaldı. 79'uncu dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasına havalandırdığı topa Icardi kafayla vurdu. Bu pozisyonda kaleci Erhan Erentürk gole izin verdi. 83'üncü dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Samed Onur'un kullandığı kornerde kaleci Günay Güvenç topu istediği gibi kontrol edemedi ve elinden kaçırdı. Yaşanan karambolün ardından topa dokunan Traore, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2. 90+3'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Osimhen pasını yanındaki Barış Alper Yılmaz'a verdi. Barış Alper Yılmaz'ın topu soluna çektikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk bir kez daha gole izin vermedi. Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray kupaya veda ederken, Gençlerbirliği ise yarı finale yükseldi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galatasaraylı futbolcular, maç öncesi ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı, Türk bayrağı ve '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun' yazılı özel tişörtlerle çıktı. İki takım futbolcuları ve hakemler ise seremoniye '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun' pankartıyla geldi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Tek suçlu Okan kodrayu en kötü biçimde kurmuş, değişiklikleri zamanında yapmadı. Hepsi kötü oynadı. İcardi Günay Singo Sane Ahmet vs. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
