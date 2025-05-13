Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finaline Çıkıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finaline Çıkıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finaline Çıkıyor

Galatasaray, Trabzonspor ile finalde kupayı kazanmak için mücadele edecek. Hedef çifte kupa.

13.05.2025 10:26
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacağı Trabzonspor'u mağlup ederek, 6 yıl sonra tekrar kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray yarın saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'na bu sezon gruplardan başladı ve Konyaspor, Başakşehir ve Boluspor ile karşılaştığı C Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 5 puanla 2. sırada tamamladı. Cimbom, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek yarı finale çıkarken, bu turda da konuk olduğu Konyaspor'u 5-1 ile geçti ve adını finale yazdırdı.

Hedef çifte kupa

Galatasaray, 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Türkiye Kupası'nda finalde Trabzonspor'u geçip, bu sevinci yaşamak istiyor. Aslan, Süper Lig'de ise pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor karşısında da en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynayan Galatasaray, 15 Mayıs 2019 tarihinde Sivas'taki karşılaşmada Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda 6 yıl sonra kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Bu sezonki maçlar Galatasaray'ın

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Trabzonspor ile 2 kez karşılaştı. Süper Lig'de oynanan bu müsabakalardan sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrıldı. Cimbom, İstanbul'da 4-3'lük skorla, Trabzon'da da 2-0'lık skorla rakibini mağlup etti.

Son 7 karşılaşmasını kazandı

Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray daha sonraki 7 karşılaşmayı kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor karşısında sahadan galip ayrıldı.

Kupada da takımın golcüsü Victor Osimhen

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve kalesinde ise 5 gol gördü. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 3'ünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 33 gol kaydetti ve kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor. Osimhen ardından kupada Roland Sallai ile Yusuf Demir'de 2'şer golle katkı verdi.

Büyük maç karnesi

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3'er, Trabzonspor ile de 2 olmak üzere toplam 8 karşılaşamaya çıktı. Aslan, geride kalan müsabakalarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Cimbom, sarı-lacivertlilerle oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, siyah-beyazlılar ile yaptığı 3 mücadelede de 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Aslan, bordo-mavilileri 2 maçta da yendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finaline Çıkıyor - Son Dakika

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