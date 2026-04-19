Galatasaray Zor Maçta Kazandı - Son Dakika
Galatasaray Zor Maçta Kazandı

19.04.2026 00:43
Okan Buruk, Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri maçı değerlendirerek şampiyonluğa yaklaştıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını, Gençlerbirliği'nin de puana ihtiyacı nedeniyle zor bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, VAR müdahalesiyle iptal edilen golün ardından maçın yeniden başladığını belirtti.

Maçın başında gol bulduklarını hatırlatan Buruk,"Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarı golle başladık, 2-0'ı yakaladık. Aslında 60. dakikada attığımız nizami golümüzle 3-0 maç bitmişti ama hakemler, özellikle Riva'dan gelen uyarıyla maçı tekrardan başlattılar. Ardından yediğimiz gol, 2-1'lik bir skor... Burada 2-1 sonrası rakibimizin de iştahı arttı tabii ki. Bizim zaman zaman oyunu koruma düşüncemiz, sonlara doğru da biraz daha değişikliklerle birlikte bence oyunu oturttuk, kazanmasını bildik. Çok net pozisyonlar rakibimize vermedik ama yediğimiz bir gol bizim oyun içerisinde 'ya 2-2 olursa, bir gol daha yersek' duygusunu oyunculara da yaşattık, kenarda bize de yaşattı. Üçüncü golü bulsaydık maçı rahat bir şekilde götürebilirdik ama burada da Gençlerbirliği takımı bir mücadele ortaya koydu. İkinci yarı daha iyi oynadılar, onları da mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Buruk, iptal edilen gole ilişkin soru üzerine, daha önce benzer pozisyonlarda gol kararı verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kural herhalde bir tek bize uygulanıyor. Yani bizden sonra çok daha net, bizim pozisyonlarla karşılaştırıldığında çok daha ofsayta benzeyen pozisyonlarda birçok takım gol attı. Bunlarda VAR odasından bir uyarı gelmedi. Hakemlerin incelemelerinde bir uyarı gelmedi. Ama bugünkü golün, Yunus'un bence pozisyonun içerisinde olduğunu, yani direkt olarak pozisyona etki ettiğini düşünmüyorum, ben de seyrettim. Onun yanında çekilen çizgiye de baktığımızda rakip yine ofsaytı bozuyormuş gibi gözüküyor. Kendi çektikleri çizgi bile bence rakibin ofsaytı bozduğunu gösteren bir çizgi. O yüzden gidip seyrettikten sonra da bu kararı veriyor hakem. Seyrettikten sonra kararından dönme gibi bir şey de olmuyor. Yani büyük bir bölümü, %99'u gidip seyredip VAR odasından ne derlerse onu veriyorlar. O da beni şaşırtıyor açıkçası. Yani birçok kişi bu pozisyonu yorumlayacaktır tabii ki ama benim için daha komik olan Roland Sallai'ye gösterilen sarı karttı. Yani vücut vücuda mücadele, topu almış, sarı kart gösteriyorsun. Benim en temaslı oyuncumu kartın altına alıyorsun. İkinci sarı kartı görmesin diye ben belki sahanın en iyi oyuncularından birini oyundan çıkartıyorum.

Benim kulübeden gördüğüm, taraftarın tribünden gördüğü birçok şeyi saha içinde görememek... Biz tabii ki destek olalım hakemlerimize, onların yanında olalım. Genç hakemler hata yapabilirler ama takımların hepsi aynı anda aynı sesi çıkartır mı? O yüzden daha iyi eğitilmeleri, daha öz güvenli olmaları, daha doğru insanlar seçilmesi gerekiyor. Bunları da yönetecek tabii ki hepsi MHK başkanının sorumluluğunda. Yani daha önce de söyledim, o zaman burada bununla ilgili de bir karar alınması gerekiyor."

"Şampiyonluğa çok yaklaştık"

Taraftarın pozitif enerjisini hissettiklerini belirten Buruk, üst üste maçlar oynadıklarını vurguladı.

Zor bir hafta geçirdiklerine dikkati çeken Buruk, "Burada hem bizim öz güvenimizi kazanmak hem de oyuncularıma taraftarın onların yanında olduğunu göstermek çok önemliydi. Çünkü bazen sosyal medya insanı yanıltıyor. Yani biz buraya geldiğimizden beri Galatasaray taraftarının bana olan, oyuncularıma olan, Galatasaray'a olan sevgileri, ilgileri; otelin önünde, havaalanında, bugün maçta bu desteği hep görüyoruz. Onların yanımızda olduğunu görmek de bizim enerjimizi yükseltiyor. Icardi de bunlardan biri, Icardi'ye de büyük bir ilgi vardı. Icardi'yi de orada bağırlarına bastılar, desteklediler. Daha geride savunma yapan bir takıma karşı Icardi'nin bitiriciliğine ihtiyacımız olduğu için onunla başladım. Bence iyi bir performans ortaya koydu. Maçın ikinci yarısı çok daha erken bitip farklı bir yere de gidebilirdi ama daha stresli bir maç oynadı. Çok da mutlu bitirmedi açıkçası maçı. Oyuncularıma, bütün oyuncularıma güveniyorum. Hepsi ellerinden gelen en fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Şampiyonluğa çok yaklaştık, inşallah dört haftada da elimizden gelenin çok daha fazlasını yapıp bir an önce şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Son haftalardaki oyun düşüşüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Buruk, yoğun maç takvimi, sakatlıklar ve rotasyon nedeniyle zaman zaman istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarının altını çizerek, "Haftalar geçtikçe biraz daha yıpranıyorsunuz. Osimhen hala dönemedi, Lang oynuyor ama tabii ki onu da yüzde yüz aynı verimle, aynı rahatlıkla oynayamayacağını görüyoruz. Yunus ilk defa bu hafta antrenman yaptı ve bugün sahaya sürdük, iyi oynayan oyunculardan biriydi. Bu zamana kadar, son üç seneye baktığımızda hep ideal 11'lerle giden bir Galatasaray takımı vardı. Bu sene tabii ki çok fazla rotasyon da yaptık, oyuncu değiştirdik. Geniş bir kadro kuruyorsunuz, bu oyuncuların hepsini oynatmak istiyorsunuz. Bir yandan da içerideki oyuncuları mutlu etmeye çalışırken oyunu kaybettiğiniz, belki oyunu 90 dakikaya yayamadığınız bölümler oluyor. Ama ben artık bu haftadan sonra çok daha rahat olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarı sayılmayan gol sonrası golü yiyince oyun biraz daha bence aşağıya gitti, istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Şampiyonluk yarışı veriyorsunuz burada da zaman zaman baskı altında da kalabiliyorsunuz, istediğiniz oyunları ortaya koyamıyorsunuz. Ama bundan sonraki haftalarda çok daha iyi bir Galatasaray olacağını düşünüyorum. Eksiklerimiz tamamlandığında, tam kadro olduğumuzda çok daha iyi oyunlar ortaya koyacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Gençlerbirliği, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Zor Maçta Kazandı - Son Dakika

