Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı - Son Dakika
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Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray\'da kriz! Yönetim Osimhen\'i çıldırttı
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in, kulübün üstlendiği vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle sorun yaşadığı öne sürüldü. Nijeryalı yıldızın yönetime sert tepki gösterdiği belirtilirken, bazı futbolcuların da benzer vergi problemleriyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Emre Kaplan'ın haberine göre Victor Osimhen, Galatasaray'ın üstlendiği vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle kulüple sorun yaşadı. Nijeryalı yıldızın yaşanan durum karşısında kulübe oldukça sert bir tepki gösterdiği belirtildi.

BAŞKA FUTBOLCULAR DA AYNI SORUNU YAŞIYOR

Osimhen'in yaşadığı problemin yalnızca kendisiyle sınırlı olmadığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen bazı futbolcuların da benzer vergi sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

OKAN BURUK'UN EKİBİNDE SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray'da gündeme gelen bir diğer konu ise teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarının sözleşme durumu oldu. Buruk'un ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerin mevcut sözleşmelerinin devam edip etmediği veya sözleşmelerinin güncellenip güncellenmediği konusunda belirsizlik yaşandığı aktarıldı. Bu durum, sarı-kırmızılıların cuma günü oynayacağı karşılaşma öncesinde önemli bir soru işaretini beraberinde getirdi.

CUMA GÜNÜ KULÜBEDE OLACAKLAR MI?

Okan Buruk'un yardımcılarının güncel sözleşme durumlarının netleşmemesi nedeniyle teknik ekibin cuma günkü maçta görev yapıp yapamayacağı merak konusu oldu. Özellikle yardımcı antrenörlerin mevcut statüleriyle maçta kulübede bulunup bulunamayacakları konusunda kulüp cephesinden gelecek açıklama bekleniyor.

Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tayfun Eskici Tayfun Eskici:
    Şikesaray batıyor mu acaba 9 6 Yanıtla
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