Galatasaray\'dan bir tatsız prova daha

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, RAMS Park’ta konuk ettiği İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal’e 2-1 mağlup oldu.

MAÇA HIZLI VE OLAYLI BAŞLANGIÇ

Mücadelenin henüz ilk dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. 2. dakikada ceza sahası içindeki müdahalenin ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. 3. dakikada topun başına geçen Ayoze Perez, penaltı vuruşunu gole çevirerek Villarreal’i 1-0 öne geçirdi. Karara sert itirazlarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4. dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla saha dışına gönderildi. Okan Buruk'un ihraç edilmesinin hemen ardından reaksiyon gösteren sarı-kırmızılılar, 5. dakikada skora dengeyi getirdi. Eren Elmalı'nın adrese teslim ortasında arka direkte iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vurusuyla ağları havalandırarak skoru 1-1 yaptı.

SONUCU MIKAUTADZE BELİRLEDİ

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son bölümünde konuk ekip yeniden öne geçti. 41. dakikada sahneye çıkan Georges Mikautadze, şık plase vuruşuyla Villarreal’i soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İSTANBUL'DA KAZANAN VILLARREAL

İkinci yarıda kadroda yapılan rotasyonlar ve karşılıklı pozisyonlara rağmen başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma İspanyol temsilcisinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

GALATASARAY'DAN 3. MAĞLUBİYET

Yeni sezon öncesi 5 hazırlık müsabakasına çıkan Galatasaray, bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılıların oynadığı hazırlık maçları ve alınan sonuçlar: