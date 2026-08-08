Galatasaray'dan bir tatsız prova daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan bir tatsız prova daha

Galatasaray\'dan bir tatsız prova daha
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal’e 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, RAMS Park’ta konuk ettiği İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal’e 2-1 mağlup oldu.

MAÇA HIZLI VE OLAYLI BAŞLANGIÇ

Mücadelenin henüz ilk dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. 2. dakikada ceza sahası içindeki müdahalenin ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. 3. dakikada topun başına geçen Ayoze Perez, penaltı vuruşunu gole çevirerek Villarreal’i 1-0 öne geçirdi. Karara sert itirazlarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4. dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla saha dışına gönderildi. Okan Buruk'un ihraç edilmesinin hemen ardından reaksiyon gösteren sarı-kırmızılılar, 5. dakikada skora dengeyi getirdi. Eren Elmalı'nın adrese teslim ortasında arka direkte iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vurusuyla ağları havalandırarak skoru 1-1 yaptı.

SONUCU MIKAUTADZE BELİRLEDİ

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son bölümünde konuk ekip yeniden öne geçti. 41. dakikada sahneye çıkan Georges Mikautadze, şık plase vuruşuyla Villarreal’i soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İSTANBUL'DA KAZANAN VILLARREAL

İkinci yarıda kadroda yapılan rotasyonlar ve karşılıklı pozisyonlara rağmen başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma İspanyol temsilcisinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

GALATASARAY'DAN 3. MAĞLUBİYET

Yeni sezon öncesi 5 hazırlık müsabakasına çıkan Galatasaray, bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılıların oynadığı hazırlık maçları ve alınan sonuçlar:

  • Ümraniyespor 1-5 Galatasaray
  • Galatasaray 0-2 Monza
  • Galatasaray 0-3 Venezia
  • Galatasaray 3-3 Rennes
  • Galatasaray 1-2 Villarreal

Galatasaray, Villarreal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan bir tatsız prova daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 5252sezgin 5252sezgin:
    bu takım bu sene besbelli ki ara verdi ya da ara vermek zorunda bırakıldı. şampiyon Fenerbahçeye hayırlı uğurlu olsun 5 5 Yanıtla
    serhat ali serhat ali:
    heee hee 2 3
  • Volkan Aka Volkan Aka:
    Rennes maçı son dakikada osimen haksız yere atladı yere penaltı yoksa o maçta yenilmişti 7 0 Yanıtla
  • 5130387 5130387:
    tabana cökus baslamis 4 1 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    yapmayın daha trasfer bunlar parayı yedi 2 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    hazırlık maçında çift sarı kart görmek çok profesyonelce.. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
11:04
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:27
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 12:40:01. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan bir tatsız prova daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.